РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( написать и объяснить основное уравнение молекулярно-кинетической теории

Физика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( написать и объяснить основное уравнение молекулярно-кинетической теории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физический смысл основного уравнения МКТ заключается в том, что давление идеального газа - это совокупность всех ударов молекул о стенки сосуда. Это уравнение можно выразить через концентрацию частиц, их среднюю скорость и массу одной частицы: p=1/3m0nV ∧2, где  p- давление идеального газа m0- масса одной молекулы (частицы) n- концентрация молекул (частиц) V∧2 -средне квадратичная скорость молекул (частиц).
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