РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( написать и объяснить основное уравнение молекулярно-кинетической теории

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Физический смысл основного уравнения МКТ заключается в том, что давление идеального газа - это совокупность всех ударов молекул о стенки сосуда. Это уравнение можно выразить через концентрацию частиц, их среднюю скорость и массу одной частицы: p=1/3m0nV ∧2, где p- давление идеального газа m0- масса одной молекулы (частицы) n- концентрация молекул (частиц) V∧2 -средне квадратичная скорость молекул (частиц).