Определите какие виды текста имеются в книгах со следующими названиями: А.С. Пушкин" Сказки", математика 2 класс, "Живопись: от этюда до картины", А.И.Куприн " Белый пудель" , " Собака. Ваш лучший друг", "общество знание 7 класс"

Литература

Определите какие виды текста имеются в книгах со следующими названиями: А.С. Пушкин" Сказки", математика 2 класс, "Живопись: от этюда до картины", А.И.Куприн " Белый пудель" , " Собака. Ваш лучший друг", "общество знание 7 класс"

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