Определите какие виды текста имеются в книгах со следующими названиями: А.С. Пушкин" Сказки", математика 2 класс, "Живопись: от этюда до картины", А.И.Куприн " Белый пудель" , " Собака. Ваш лучший друг", "общество знание 7 класс"
Литература
Определите какие виды текста имеются в книгах со следующими названиями: А.С. Пушкин" Сказки", математика 2 класс, "Живопись: от этюда до картины", А.И.Куприн " Белый пудель" , " Собака. Ваш лучший друг", "общество знание 7 класс"
Ответ(ы) на вопрос:
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1 - повествование. 2- повествование. 3- описание. 4- повествование с элементами описания. 5- рассуждение 6- повествование
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