7 самых редких слов с пояснением

Українська література
7 самых редких слов с пояснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Абаз-серебряная монета достоинством 20 копеек,чеканились правительством России 1802-1832 гг. 2.Бахмат-низкорослая ,татарская лошадь. (Бахметь) 3.Висисдас-форточка.
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