УПРОСТИТЬ ВЫРАЖЕНИЕ: (x/(x+8))+ ((x+8)/(x-8))=((x^2+x+72)/(x^2-64))
Алгебра
УПРОСТИТЬ ВЫРАЖЕНИЕ: (x/(x+8))+ ((x+8)/(x-8))=((x^2+x+72)/(x^2-64))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/(x+8) + (x+8)/(x-8) = (xˇ2+x+72)/(x+8)(x-8) x(x-8)+ (x+8)(x+8)=xˇ2+x+72 xˇ2-8x+xˇ2+16x+64=xˇ2+x+72 xˇ2+8x+64=xˇ2+x+72 xˇ2+8x+64=x+72 xˇ2+7x-8=0 (x+8)(x-1)=0
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