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Сколько будет 52 дес+47 дес и 78 дес-26дес
Математика
Сколько будет 52 дес+47 дес и 78 дес-26дес
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Гость:
99 дес или 990 52 дес или 520
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