Найти скорость лодки по течению реки и против течения, если ее собственная скорос??ь 8 км/ч, а скорость течения реки 1 1/2км/ч

Математика

Найти скорость лодки по течению реки и против течения, если ее собственная скорос??ь 8 км/ч, а скорость течения реки 1 1/2км/ч

Автор: Гость