Найти скорость лодки по течению реки и против течения, если ее собственная скорос??ь 8 км/ч, а скорость течения реки 1 1/2км/ч
Математика
Найти скорость лодки по течению реки и против течения, если ее собственная скорос??ь 8 км/ч, а скорость течения реки 1 1/2км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+1 1/2=8+1,5=9,5км/ч скорость лодки по течению 8-1,5=6,5км/ч скорость лодки против течения
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