Помогите #458 под буквой (б)

Математика
Помогите #458 под буквой (б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем призмы равен произведению её высоты на площадь основания V=S осн.*Н Н=8 см Sосн=18см2 V=18*8=144 см3
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