Составит предложение из даных слов. расцветает,в,яблонька,саду,м...л...(что за слов?? не пойму),дом
Русский язык
Составит предложение из даных слов. расцветает,в,яблонька,саду,м...л...(что за слов?? не пойму),дом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расцветает яблонька в молодом саду. (это строки из стихотворения...), а что еще нужно сделать???
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