Помогите пожалуйста составить три предложения с обращением . Вот с этими словами ??рхитектура , материалы , бетон. предложения помогите составить на подобие этого: Иван Петрович , подайте каску.
Русский язык
Помогите пожалуйста составить три предложения с обращением . Вот с этими словами ??рхитектура , материалы , бетон. предложения помогите составить на подобие этого: Иван Петрович , подайте каску.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Петрович, что вы можете сказать об архитектуре этого объекта? Иван Петрович, материалы уже все завезены, требуется ваша подпись. Иван Иванович, в основание этого фундамента положен бетон лучшей марки.
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