Помогите пожалуйста составить задачу и решить!!! Заранее большое спасибо.

Математика
Помогите пожалуйста составить задачу и решить!!! Заранее большое спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растоян.между- "а" и "б"-50 м. "б"-45 м. "а"-38 м. всего-? 45+38+50=133 м.-всего. ответ:всего-133 м.
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