Помогите пожалуйста составить
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Помогите пожалуйста составить
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Растения гусиница птица степной орел 1столбик трава кузнечик лягушка журавль 2 столбик , листья насекомые ящерица змея ежик
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