Помогите пожалуйста! Составьте 3-4 предложение из этих словосочетаний:Пасмурное ??ебо,холодная зима,ясное солнце,весёлый малыш.
Русский язык
Помогите пожалуйста! Составьте 3-4 предложение из этих словосочетаний:Пасмурное ??ебо,холодная зима,ясное солнце,весёлый малыш.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пришла холодная зима. вчера была пасмурная погода,а сегодня ярко светит солнце. на улице играется веселый малыш.
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