Помогите пожалуйста! Составьте 3-4 предложение из этих словосочетаний:Пасмурное ??ебо,холодная зима,ясное солнце,весёлый малыш.

Русский язык

Помогите пожалуйста! Составьте 3-4 предложение из этих словосочетаний:Пасмурное ??ебо,холодная зима,ясное солнце,весёлый малыш.

Автор: Гость