Помогите пожалуйста!!!!! Срочно!!!!!!!!! 1. В чём состоит доброе дело, добрый поступок? 2. Каких людей на свете больше: добрых или злых? Поясни своё мнение. 3. В чём суть золотого правила морали?
Обществознание
Помогите пожалуйста!!!!! Срочно!!!!!!!!! 1. В чём состоит доброе дело, добрый поступок? 2. Каких людей на свете больше: добрых или злых? Поясни своё мнение. 3. В чём суть золотого правила морали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль- сделал людям добро оно к тебе вернются
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