Помогите пожалуйста!!!!! Срочно!!!!!!!!! 1. В чём состоит доброе дело, добрый поступок? 2. Каких людей на свете больше: добрых или злых? Поясни своё мнение. 3. В чём суть золотого правила морали?

Обществознание

Помогите пожалуйста!!!!! Срочно!!!!!!!!! 1. В чём состоит доброе дело, добрый поступок? 2. Каких людей на свете больше: добрых или злых? Поясни своё мнение. 3. В чём суть золотого правила морали?

Автор: Гость