Помогите пожалуйста срочно 157 158

Алгебра
Помогите пожалуйста срочно 157 158
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Гость:
Вот решение на фото, все видно
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