Нужно описание настоящей дружбы в К.Симонов " Дружба настоящая не старится"

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Дружба настоящая не старится, За небо ветвями не цепляется, — Если уж приходит срок, так валится С грохотом, как дубу полагается. От ветров при жизни не качается, Смертью одного или двух кончается Описание настоящей дружбы можешь найти в интернете