Разделите текст на три части.30 б номер 151

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Разделите текст на три части.30 б номер 151
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между стволов сосен промелькнула белка.  Куда она скрылась?  Где её домик? ...Куда он летит?  Где остановится? Счастливого тебе путешествия,  паучок!
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