Разделите текст на три части.30 б номер 151
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Разделите текст на три части.30 б номер 151
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между стволов сосен промелькнула белка. Куда она скрылась? Где её домик? ...Куда он летит? Где остановится? Счастливого тебе путешествия, паучок!
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