Звуковий аналіз слова морж

Українська мова
Звуковий аналіз слова морж
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Автор: Гость
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Гость:
М-[м], о-[о], р-[р], ж-[ж},
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