Ни музы, ни труды, ни радости досуга - ничто не заменит единственного друга С людьми горда, судьбе покорна,не откровенна,не притворна,норачно мнилося ,она была для счастья создана.Не из боязни, не оттого, что неравен, а из ос...

Русский язык
Ни музы, ни труды, ни радости досуга - ничто не заменит единственного друга С людьми горда, судьбе покорна,не откровенна,не притворна,норачно мнилося ,она была для счастья создана.Не из боязни, не оттого, что неравен, а из особенного уважения: хоть и наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со всеми равнять его не рука.Никто ничего в Запорожье не держал и ничем не обзаводился.Не слыша,ответа Печорин сделал несколько шагов к двери. Нет, нет, ни счастием, ни славой, ни гордой жаждою похвал не буду увлечен.На нем надето что-то круглое:сюртук не сюртук,пальто не пальто,фрак не фрак. Обьяснить не и ни
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Гость:
Не правильно , надо не ни, а не
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