Почему именно Гринёва Пушкин выбрал главным героем в повести Капитанская дочка?

Гость: Гость:

А. С. Пушкин выбирает главным героем мелко поместного дворянина Петра Андреевича Гринёва т. к. по мнению автора он являлся типичным представителем дворянства того времени: воспитывался гувернёром, не очень преуспевал в науках, был единственным, окружённым заботою и любовью родителей, ребёнком. Гринёв так беззаботно рос, что даже его отец забыл, сколько его дитяте лет. В разговоре с матерью Петра Гринёва отец вдруг спрашивает: *«Авдотья Васильевна, а сколько лет Петрушке?» * и получив ответ, что сыну «пошёл семнадцатый годок» он принимает твёрдое решение отправить своего ребёнка на службу: «Добро- прервал батюшка, - пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить по голубятни. » Не смотря на такое лёгкое детство в Гринёва изначально вложили такие замечательные качества как безошибочное нравственное чутьё, ярко проявившиеся в минуты испытаний и поворотов судьбы, благородство, он может попросить прощения даже у крепостного слуги, если понимает что был не прав и резок с человеком, который ему предан, который его любит и, который его воспитал, доброту, он может отдать заячий тулуп, первому встречному, только потому что он замёрз и вывел их к деревушке в жуткую непогоду, честь и верность себе в условиях жестокой и бесчеловечной междоусобной войны. Более того, оказавшись в критической ситуации, Гринёв стремительно вырастает духовно и нравственно. Он предпочитает смерть малейшему отступлению от велений долга и чести, отказывается от присяги Пугачёву и любых компромиссов с ним. С другой стороны, во время суда, снова рискуя жизнью, он не считает возможным назвать имя искренне любимой им Маши Мироновой, опасаясь, что она будет подвергнута унизительному допросу. Отстаивая своё право на счастье, Гринёв совершает безоглядно смелый, отчаянный поступок. Ведь предпринятая им самовольная поездка в «мятежную слободу» была опасна вдвойне: он не только рисковал быть схваченным пугачёвцами, но ставил на карту карьеру, благополучие, доброе имя, честь. Юному офицеру-дворянину еще чужд социальный стереотип мышления. Враждённое чутьё и внутреннее благородство подсказали Гриневу, что относиться к мятежникам и бунтовщикам нужно отрицательно, в реально возникших ситуациях он больше доверял личным впечатлениям.