В одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше чем во второй а в дети пачке на 6 книг больше чем во второй Сколько всего книг в 3 пачках
Математика
В одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше чем во второй а в дети пачке на 6 книг больше чем во второй Сколько всего книг в 3 пачках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-23кн 2-23+8кн 3-23+8+6 23+23+8+23+8+6=81
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