В одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше чем во второй а в дети пачке на 6 книг больше чем во второй Сколько всего книг в 3 пачках

Математика

В одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше чем во второй а в дети пачке на 6 книг больше чем во второй Сколько всего книг в 3 пачках

Автор: Гость