Помогите решить уравнение y+178916=300480 Пожалуйста!
Математика
Помогите решить уравнение y+178916=300480 Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=300480-178916 у=121564
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