Исправьте тавтологию в следующих предложениях: 1. Надо сейчас тратить очень большие деньги на учебники, которые стоят очень дорого. 2.В районе девяти часов комиссия выехала в район. 3. Трагизм положения заключается в том,...

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Исправьте тавтологию в следующих предложениях: 1. Надо сейчас тратить очень большие деньги на учебники, которые стоят очень дорого. 2.В районе девяти часов комиссия выехала в район. 3. Трагизм положения заключается в том, что из этого трагизма нет выхода, а если его кто-нибудь найдет ,то это и будет самый большой трагизм. 4.Будучи реалистом, писатель всесторонне и реалистически показал жизнь крестьян того времени.

Автор: Гость