Исправьте тавтологию в следующих предложениях: 1. Надо сейчас тратить очень большие деньги на учебники, которые стоят очень дорого. 2.В районе девяти часов комиссия выехала в район. 3. Трагизм положения заключается в том,...
Русский язык
Исправьте тавтологию в следующих предложениях: 1. Надо сейчас тратить очень большие деньги на учебники, которые стоят очень дорого. 2.В районе девяти часов комиссия выехала в район. 3. Трагизм положения заключается в том, что из этого трагизма нет выхода, а если его кто-нибудь найдет ,то это и будет самый большой трагизм. 4.Будучи реалистом, писатель всесторонне и реалистически показал жизнь крестьян того времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Надо сейчас тратить немалые деньги на учебники, которые стоят очень дорого. 2) Около девяти часов комиссия выехала в район. 3) Трагизм положения заключается в том, что из него нет выхода, а если его кто-нибудь найдет, то это и будет самой большой трагедией. 4) Будучи реалистом, писатель всесторонне и правдоподобно показал жизнь крестьян того времени.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
В одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше чем во второй а в дети пачке на 6 книг больше чем во второй Сколько всего книг в 3 пачках
Русский язык
Ни музы, ни труды, ни радости досуга - ничто не заменит единственного друга С людьми горда, судьбе покорна,не откровенна,не притворна,норачно мн...