Помогите пожалуйста!!!!! срочно надо перевод!!!! название ( Путешествие во сне ) Однажды в далёкой Англии в доме N4 в 10 квартире. Жила одна семья и там жил мальчик по имени Макс. наступило время спать. Макс уснул и ему снился ...
Английский язык
Помогите пожалуйста!!!!! срочно надо перевод!!!! название ( Путешествие во сне ) Однажды в далёкой Англии в доме N4 в 10 квартире. Жила одна семья и там жил мальчик по имени Макс. наступило время спать. Макс уснул и ему снился сон где он в джунглях. Он ходил по джунглям и хотел есть. Он увидел жёлтый банан но увы он не мог достать до него. Он услышал шорох в листве и от туда вылезла маленькая обезьянка. Она была такая смешная что он забыл про голод. Он пощёл дальше с его новым другом. И вдруг он увидел зелёного крокодила. Но крокодил был для них не опасен веть он был травоядным. Так он нашёл второго друга. И он пощёл дальше с друзьями. Но вот прозвенел будильник и Макс проснулся, но он запомнил этот сон навсегда.
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
География
Главная особенность природы России - разнообразие. Приведите примеры разнообразия рельефа, климата и других компонентов природы нашей страны.
Математика