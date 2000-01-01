Помогите пожалуйста , срочно надо решить

Математика
Помогите пожалуйста , срочно надо решить
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Автор: Гость
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Гость:
Рисуем чертеж-рисунок по условиям задачи - прилагается.
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