Помогите пожалуйста срочно надо с номером 3

Математика
Помогите пожалуйста срочно надо с номером 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70= 38+ 32- С 98= 47+ 51- К 90= 47+ 43- О 77= 26+ 51 - Р ( 90 уже написано) 57= 26+32- Х ( Опять О) 81=38+43- Д 69=26+43-Ы Ответ: скороходы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько в 19км142м метров?
Ответить
Математика
Длина спортивного зала 30 м, а ширина на 10 м меньше.найди площадь зала
Ответить
Физика
Определить сопротивление внешнего участка цепи содержащей аккумулятор с внутреним сопротивлением r=0,50ом и ЭДС=12В, при котором в нейбудет проходи...
Ответить
Математика
Из 100кг подсолнечника получает 50 килограмм масла Сколько нужно килограмм подсолн??чника чтобы получить 3 тонны масла
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста очень надо переведите
Ответить