Помогите пожалуйста срочно надо с номером 3

Гость: Гость:

70= 38+ 32- С 98= 47+ 51- К 90= 47+ 43- О 77= 26+ 51 - Р ( 90 уже написано) 57= 26+32- Х ( Опять О) 81=38+43- Д 69=26+43-Ы Ответ: скороходы.