Помогите пожалуйста срочно!!!! Номера (823-826)
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!! Номера (823-826)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№823. а)1/3*2/7=2/21 б)1/2*5/6=5/12 в)3/4*1/4=3/16 г)4/9*2/3=8/27 д)2/5*7/5=14/25 №824. а)8/9*3/5=24/25 б)9/2*2/9=18/18=1 в)8/21*7/10=4/15 г)8/15*25/28=10/21 д)2/15*5/22=1/33 №825. а)3/7*2=6/7 б)3*1/6=3/6=1/2 в)9*5/6=45/6=7 3/6=7 1/2 г)2/5*15=30/5=6 д)1/4*4=4/4=1 е)5*1/5=5/5=1 ж)8*3/8=24/8=3 з)6*3/4=18/4=4 2/4=4 1/2 №826. а)2 1/3*2=7/3*2=14/3=4 2/3 б)4*1 1/2=4*3/2=12/2=6 в)1 1/3*9=4/3*9=36/3=12 г)3/7*2 1/3=3/7*7/3=21/21=1 д)7/8*5 1/3=7/8*16/3=14/3=4 2/3
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