Составь и запиши возможное словосочетание . Устно переведи их на русский язык
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Составь и запиши возможное словосочетание . Устно переведи их на русский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am going -Я иду She is gowing-Она идет My friend and I are going-Мои друзья я идут
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В трех квартирах живут 11 жителей.В первой на 2 человека меньше,чем во второй ,но на 3 больше,чем в третьей.Сколько человек живут во второй квартире?
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