Поставьте ударения в словах (Взятый-взят, взята, взято, взяты; изменённый-изменён, ??зменена,изменено, изменены; поднятый - поднят, поднята, поднято, подняты.)
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Поставьте ударения в словах (Взятый-взят, взята, взято, взяты; изменённый-изменён, ??зменена,изменено, изменены; поднятый - поднят, поднята, поднято, подняты.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВзЯтый,взЯт,взЯта,взЯто,взЯты,изменЁнный,изменён,измЕнина,измЕнено,измЕнены,пОднятый,пОднят,пОднята,поднЯто,поднЯты
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