Помогите составить публицистический текст(7-10предложений) Как можно срочно) Заранее спасибо)

Гость: Гость:

Вот один пример Можно ли давать урок, если нет классной комнаты? Сдавать экзамен без зачетки в кармане? Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой составной частью в процесс получения высшего образования? Вот Виктор В., например, так не думает. Ему 41 год, он не последний человек в одной из страховых компаний и в то же время – студент университета третьего возраста. Во время перерыва на обед или вечером, когда жена Виктора уже спит, он садится за клавиатуру компьютера, входит в Интернет и начинает грызть гранит науки в том месте, которое ему обозначил профессор, стоящий на кафедре в семи сотнях километров от его дома.