Помогите пожалуйста! срочно! перевод)

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Помогите пожалуйста! срочно! перевод)
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Автор: Гость
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Гость:
Как  дела? Как   ты   провёл   новогодние   праздники
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