Помогите, пожалуйста! срочно решить уравнение
Алгебра
Помогите, пожалуйста! срочно решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри на фотографии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в тексте глаголы 2и3 лица Подъём к горному озеру, окружённому столетними с??снами, оказался сравнительно нетяжёлым. Измученные долгим блужд...
Информатика
Текст, набранный на компьютере, содержит 12 страниц. Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в каждой строке по 64 с...
Математика
Математика
На листе тетради в клетку нарисуй квадрат с длиной стороны 5 метров Как можно вычи??лить его площадь
Математика