ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак "gt;" если первое число больше,или знак"lt;" в противном случае. 2.Проверить,являетс...

Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак "gt;" если первое число больше,или знак"lt;" в противном случае. 2.Проверить,является ли заданное целое число чётным. Вывести " YES " если число чётное, и "NO" в противном случае.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  var a,b:real; begin writeln ('Введите 2 числа'); readln(a,b); if a>b then writeln('>')            else writeln('<'); end. 2)  var x:integer; begin writeln('Vvedite chislo'); readln(x); if (xmod2=0) then writeln('Yes')                        else writeln('No'); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
R1=4om R2=5om R3=10om R4=30om R5=3om Uab=40В Найти R и I
Ответить
Українська мова
Синонимы к словам на украинском языке сильний, яскравий, прямий, прямо, богатий, солодкий,свiтлий
Ответить
Русский язык
Существительное "слово" - что обозначает ???
Ответить
Английский язык
Помогите плиз прошу нужна помощ
Ответить
Русский язык
Номер 365, пожалуйста помогите!
Ответить