ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак "gt;" если первое число больше,или знак"lt;" в противном случае. 2.Проверить,являетс...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак "gt;" если первое число больше,или знак"lt;" в противном случае. 2.Проверить,является ли заданное целое число чётным. Вывести " YES " если число чётное, и "NO" в противном случае.

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