ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак "gt;" если первое число больше,или знак"lt;" в противном случае. 2.Проверить,являетс...
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ЗАДАЧИ ПО ПАСКАЛЮ, НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ УМОЛЯЮ!!!))) 1.Даны ??ва числа. Определить,какое из них больше. Вывести знак "gt;" если первое число больше,или знак"lt;" в противном случае. 2.Проверить,является ли заданное целое число чётным. Вывести " YES " если число чётное, и "NO" в противном случае.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) var a,b:real; begin writeln ('Введите 2 числа'); readln(a,b); if a>b then writeln('>') else writeln('<'); end. 2) var x:integer; begin writeln('Vvedite chislo'); readln(x); if (xmod2=0) then writeln('Yes') else writeln('No'); end.
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