Помогите пожалуйста, тему пропустила, болела, а домашку делать надо. А) 3/25+0.34-4/25 Б)7/9-0.4-4/15
Математика
Помогите пожалуйста, тему пропустила, болела, а домашку делать надо. А) 3/25+0.34-4/25 Б)7/9-0.4-4/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3/25+0.34-4/25 0.12+0.34-0.16 0.46-0.16=0.3 Б)7/9-0.4-4/15 7/9-2/5-4/15 (35-18-12)/45 5/45 1/9
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