Помогите пожалуйста, тему пропустила, болела, а домашку делать надо. А) 3/25+0.34-4/25 Б)7/9-0.4-4/15

Математика

Помогите пожалуйста, тему пропустила, болела, а домашку делать надо. А) 3/25+0.34-4/25 Б)7/9-0.4-4/15

Автор: Гость