Решите задачу с помощью уравнения. Угол NOK равен 120 °, ОD- луч, проведенный внутри не??о. Сколько градусов содержит угол DOK. eсли градусная мера угла NOD: 1) на 20° больше градусной меры угла DOK; 2) в 3 раза больше градусно...

Математика

Решите задачу с помощью уравнения. Угол NOK равен 120 °, ОD- луч, проведенный внутри не??о. Сколько градусов содержит угол DOK. eсли градусная мера угла NOD: 1) на 20° больше градусной меры угла DOK; 2) в 3 раза больше градусной меры угла DOK; 3) в 2 раза меньше градусной меры угла DOK? Начертите в тетради рисунок по условию задач.

Автор: Гость