Решите задачу с помощью уравнения. Угол NOK равен 120 °, ОD- луч, проведенный внутри не??о. Сколько градусов содержит угол DOK. eсли градусная мера угла NOD: 1) на 20° больше градусной меры угла DOK; 2) в 3 раза больше градусно...
Математика
Решите задачу с помощью уравнения. Угол NOK равен 120 °, ОD- луч, проведенный внутри не??о. Сколько градусов содержит угол DOK. eсли градусная мера угла NOD: 1) на 20° больше градусной меры угла DOK; 2) в 3 раза больше градусной меры угла DOK; 3) в 2 раза меньше градусной меры угла DOK? Начертите в тетради рисунок по условию задач.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы сегодня это решали 2 ) x+3x= 120 градусов 4x=120 градусов x=120×4 x=30 угол DOK = 30 градусам угол NOD= 90 градусам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Проверочное слово к слову скрипит<br /><strong><u></u></strong><br /> вы ответили на слово скрипеть а я скрипит...
Математика
Геометрия