Выпишите все простые делители числа 30

Математика
Выпишите все простые делители числа 30
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Гость:
2;3;5; вот все числа
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