Город который стал любимой резиденцией императора Карла Велигоко??????????
История
Город который стал любимой резиденцией императора Карла Велигоко??????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ахен................................................................................
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