Укажите какую часть 1метра составляет 1сантиметр
Математика
Укажите какую часть 1метра составляет 1сантиметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одну сотую, т.к в метре 100 сантиметров
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