Что такое статуя в древнем египте? (кратко)
История
Что такое статуя в древнем египте? (кратко)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Статуя... Ну, это например, статуя Большого Сфинкса, пирамида тоже можно считать статуей. Эти, так называемые статуи, высечены из скал. Ты случайно не в 5 классе, просто мы сейчас тоже это проходим ))
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