Помогите пожалуйста ДАЮ 20 БАЛЛОВ 261.
Математика
Помогите пожалуйста ДАЮ 20 БАЛЛОВ 261.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
712-18× t; 712-18×4=640; 712-18×12= 496
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