Упростите выражение: задание # 485
Математика
Упростите выражение: задание # 485
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переумножаешь все фонтанчиком. А дальше иксы с иксами, числа с числами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Одиночное причастие Помогите отобрать здесь предложения с 1) С Одиночными причастиями 2) С обособленными причастиями 3) с необособленными п...
Русский язык
Геометрия
Всем привет Мне тут задали по геометрии такое вот один из углов образованный при пересечении двух прямых в 4 раза больше другого Найдите эти углы