Как графически решить уравнения корень из х=-х+3

Математика
Как графически решить уравнения корень из х=-х+3
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Гость:
X=-x+3 0x=3 уравнение не имеет решение
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