Электропоезд был в пути 2 ч 30 мин . некоторое время он затратил на остановки, а двиг??лся 41 мин . Сколько времени затрачено на остановки?

Математика
Электропоезд был в пути 2 ч 30 мин . некоторое время он затратил на остановки, а двиг??лся 41 мин . Сколько времени затрачено на остановки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150-41=109 Ответ: 109 минут потратил на остановки.
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