Электропоезд был в пути 2 ч 30 мин . некоторое время он затратил на остановки, а двиг??лся 41 мин . Сколько времени затрачено на остановки?

Математика

Электропоезд был в пути 2 ч 30 мин . некоторое время он затратил на остановки, а двиг??лся 41 мин . Сколько времени затрачено на остановки?

Автор: Гость