Помогите решить 28:х=8:2
Математика
Помогите решить 28:х=8:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:х=8:2 28:х=4 х=28:4 х=7 28:7=8:2
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