Составить расказ (разговор) с суффиксами ов ев

Русский язык
Составить расказ (разговор) с суффиксами ов ев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили два суффикса ов и ев. Они были близкими друзьями.Однажды суффикс ов говорит: "Давай путешевствовать по разным словам." Суффикс ев отвечает: "Зачем? мы и так с тобой хорошо отдыхаем, а там если в словах корень или приставка драться будут, то что? Ов говорит: "Ну ладно останемся дома." вот все 
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