Выпишите словосочетания с именами существительными в родительном падеже единственного числа. Близко от деревни протекает река. У речки туристы сделали привал. На берегу они раскинули палатки. – Выделите окончания.

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Выпишите словосочетания с именами существительными в родительном падеже единственного числа. Близко от деревни протекает река. У речки туристы сделали привал. На берегу они раскинули палатки. – Выделите окончания.
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Гость:
Близко от деревни, У речки Я думаю так
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