Разберите предложение по членам. Яркий свет слепит глаза. ПОМОГИТЕ!
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Разберите предложение по членам. Яркий свет слепит глаза. ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яркий подчеркнуть волнистой чертой, сверху написать прил. Свет подчеркнуть одной линией, сверху написать сущ. Слепит подчеркнуть 2 чертами, сверху написать глагол Глаза подчеркнуть пунктиром(_ _ _ _), сверху написать сущ. Пов., невоскл., распр., простое в скобках.
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