Начерти прямоугольник стороны которого равны 3 сантиметров и 2 сантиметра Найдите периметр и площадь прямоугольника у которого стороны в два раза больше сторон данного прямоугольника Сравни их периметры и площади первоначальног...

Математика

Начерти прямоугольник стороны которого равны 3 сантиметров и 2 сантиметра Найдите периметр и площадь прямоугольника у которого стороны в два раза больше сторон данного прямоугольника Сравни их периметры и площади первоначального прямоугольника что ты заметил Какой вывод можно сделать

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