Начерти прямоугольник стороны которого равны 3 сантиметров и 2 сантиметра Найдите периметр и площадь прямоугольника у которого стороны в два раза больше сторон данного прямоугольника Сравни их периметры и площади первоначальног...

Математика
Начерти прямоугольник стороны которого равны 3 сантиметров и 2 сантиметра Найдите периметр и площадь прямоугольника у которого стороны в два раза больше сторон данного прямоугольника Сравни их периметры и площади первоначального прямоугольника что ты заметил Какой вывод можно сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+2+3+2=10см периметр первого прямоугольника 2) 3*2=6 см площадь первого прямоугольника 3) 3*2=6 см одна сторона второго прямоугольника 4) 2*2=4 см вторая сторона второго прямоугольника 5) 6+4+6+4=20 см периметр второго прямоугольника 6) 6*4= 24 см площадь второго прямоугольника. Периметр второго прямоугольника в два раза больше первого. Площадь второго прямоугольника в 4 раза больше первого.
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