Упр 129 и 130 4 класс как определить падеж в словосочетаниях

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Чтобы определить падеж существительного, нужно: Найти слово, от которого зависит существительное.От этого слова к существительному поставить вопрос.По вопросу и предлогу определить падеж. Узкая тропинка вела от лесной опушкив глубь чащи. Вела (от чего?) от опушки. (Р. п.)Вела (во что? куда?) в глубь. (В. п.)В глубь (чего?) чащи. (Р. п.) ! Некоторые слова в разных падежах одинаково пишутся и имеют одинаковые вопросы: У дороги стоял (что?) дуб. (И. п.) — Буря сломала(что?) дуб. (В. п.) Если возникли сомнения в определении падежа, мысленно замените определяемое слово на слово лиса: У дороги стояла лиса. (И. п.) — Буря сломала «лису». (В. п.) В этом случае падеж имени существительного будет определён безошибочно. Пожалуйста!) Надеюсь, ты знаешь какие бывают падежи)