Помогите пожалуйста ,то что карандашом выделенно :)

Алгебра
Помогите пожалуйста ,то что карандашом выделенно :)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) при любом значении х под корнем отрицательное или положительное число, а корень кубический из отрицательных извлекается:  х - любое число 4) 4/(2^x - 1)  При х=0  х^2=1 1-1=0, а на 0 делить нельзя. Ответ: х не равно 0 6) у=корень квадратный из (4^x-1) При х=0 под знаком корня 0, у=0. При х меньше 0 (4^x) меньше 1, а под знаком корня отрицательное число. Ответ: х больше или равен 0.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От какого прилагательного образовано слово "хуже"
Ответить
Математика
Помогите решить 42 задачу
Ответить
Русский язык
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ
Ответить
Литература
М. М. Зощенко "елка" помогите придумать вопросы к сказке
Ответить
Русский язык
Разбор глагола перешёл по составу
Ответить