Помогите пожалуйста ,то что карандашом выделенно :)

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2) при любом значении х под корнем отрицательное или положительное число, а корень кубический из отрицательных извлекается: х - любое число 4) 4/(2^x - 1) При х=0 х^2=1 1-1=0, а на 0 делить нельзя. Ответ: х не равно 0 6) у=корень квадратный из (4^x-1) При х=0 под знаком корня 0, у=0. При х меньше 0 (4^x) меньше 1, а под знаком корня отрицательное число. Ответ: х больше или равен 0.