Помогите пожалуйста. Только не надо копировать огромные тексты и Готовые Домашни?? Задания. Заранее огромное спасибо!

Английский язык
Помогите пожалуйста. Только не надо копировать огромные тексты и Готовые Домашни?? Задания. Заранее огромное спасибо!
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Автор: Гость
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Гость:
Что? тут нечего нет..............
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